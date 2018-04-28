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Медведева: чувствую себя немножко не в своей тарелке в роли телеведущей
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Медведева: чувствую себя немножко не в своей тарелке в роли телеведущей 

Чемпионат.com 3 часа назад
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей работе телеведущей в программе «Ледниковый период. Дети».
«Мне очень нравится быть ведущей, но всё равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера ещё не закончена, и всё-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела с микрофоном в руках. Но это тоже определённый опыт, кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», — приводит слова Медведевой «Леди Mail.Ru».
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