Медведева: чувствую себя немножко не в своей тарелке в роли телеведущей

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей работе телеведущей в программе «Ледниковый период. Дети».

«Мне очень нравится быть ведущей, но всё равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера ещё не закончена, и всё-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела с микрофоном в руках. Но это тоже определённый опыт, кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», — приводит слова Медведевой «Леди Mail.Ru».