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Турнир по фигурному катанию пройдёт в Ставрополе
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Турнир по фигурному катанию пройдёт в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Открытый городской турнир по фигурному катанию пройдёт в Ставрополе 5-7 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Соревнования, ставшие традиционными, организаторы приурочили ко Дню Победы и 75 годовщине освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. На турнир «Клуба любителей фигурного катания» приедут спортсмены из Ростова, Сочи, Волгограда, Симферополя, Невинномысска, Армавира, Владикавказа и Донецка.
Организаторы предусмотрели 14 комплектов наград по семи разрядам: почётные призы достанутся и юным фигуристам, и КМС. Посетить мероприятие смогут все желающие 6 мая в 11:00 на катке «Виктория».
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