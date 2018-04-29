Турнир по фигурному катанию пройдёт в Ставрополе

Открытый городской турнир по фигурному катанию пройдёт в Ставрополе 5-7 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Соревнования, ставшие традиционными, организаторы приурочили ко Дню Победы и 75 годовщине освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. На турнир «Клуба любителей фигурного катания» приедут спортсмены из Ростова, Сочи, Волгограда, Симферополя, Невинномысска, Армавира, Владикавказа и Донецка.

Организаторы предусмотрели 14 комплектов наград по семи разрядам: почётные призы достанутся и юным фигуристам, и КМС. Посетить мероприятие смогут все желающие 6 мая в 11:00 на катке «Виктория».