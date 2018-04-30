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Болельщики встретили Загитову у ледового дворца «Хрустальный»
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Болельщики встретили Загитову у ледового дворца «Хрустальный» 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову по возвращению из зарубежного турне ждали поклонники, которые организовали встречу со спортсменкой у ледового дворца «Хрустальный». Болельщики вручили Загитовой подарки и самодельную открытку с вырезанной красной балериной и многочисленными пожеланиями.
«Хочу сказать огромное спасибо моим фанатам и организаторам за такой подарок. Вы меня вдохновляете! Рада была увидеться со всеми. Я вас люблю», — написала Загитова на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
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