Загитова готовит новую короткую программу под музыку из «Призрака оперы»

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в женском одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова в следующем сезоне будет показывать короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы». Об этом сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз. «Новая короткая программа Алины Загитовой! „Призрак оперы“, — написал Глейхенгауз на своей странице в сети „Инстаграм“.

Посмотреть фотографию можно на странице Глейхенгауза в сети „Инстаграм“.

В прошлом сезоне музыкальной темой короткой программы Загитовой были саундтреки из фильмов „Чёрный лебедь“ и „Лунный свет“.