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Загитова готовит новую короткую программу под музыку из «Призрака оперы»
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Загитова готовит новую короткую программу под музыку из «Призрака оперы» 

Чемпионат.com 15 часов назад
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в женском одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова в следующем сезоне будет показывать короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы». Об этом сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз. «Новая короткая программа Алины Загитовой! „Призрак оперы“, — написал Глейхенгауз на своей странице в сети „Инстаграм“.
Посмотреть фотографию можно на странице Глейхенгауза в сети „Инстаграм“.
В прошлом сезоне музыкальной темой короткой программы Загитовой были саундтреки из фильмов „Чёрный лебедь“ и „Лунный свет“.
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