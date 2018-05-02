Александр Горшков: «Из сложной ситуации благодаря Жукову мы вышли с высоко поднятой головой»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион Александр Горшков высоко оценил работу Александра Жукова на посту президента ОКР.

— Про работу Александра Дмитриевича могу сказать только хорошее, — подчеркнул Горшков. — Он возглавлял ОКР, когда мы блестяще выступили в Сочи. Он возглавлял ОКР, когда западные партнеры загнали наш спорт в сложнейшую ситуацию. И я считаю, что из этой ситуации благодаря работе президента ОКР мы вышли пусть не с поднятым флагом, но с высоко поднятой головой. Что касается кандидатур на этот пост, то ничего сказать не могу, кроме того, что ФФККР никого выдвигать не будет. (Андрей ШИТИХИН)