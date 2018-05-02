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Ягудин поделился мнением об уходе Медведевой из спорта ради работы на телевидении
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Ягудин поделился мнением об уходе Медведевой из спорта ради работы на телевидении 

Газета.Ru 5 минут назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о работе фигуристки Евгении Медведевой на телевидении, а также прокомментировал информацию о том, что 18-летняя россиянка уйдет из спорта, чтобы стать телеведущей.
"Это еще одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта. Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила её на протяжении всего года. Теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили попробовать себя в роли ведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась", — цитирует Ягудина «Телепрограмма».
Он подчеркнул, что Медведева намерена восстановиться от травмы и продолжить спортивную карьеру.
Ранее сообщалось, что Медведева станет телеведущей шоу «Ледниковый период. Дети» вместе с Алексеем Ягудиным.
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