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Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
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Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Федерации фигурного катания республики Армения (ФФКРА) отказались комментировать информацию о том, что российская спортсменка Евгения Медведева намерена получить армянское гражданство и выступать за ее сборную на международных соревнованиях, сообщает "РИА Новости".
"Мы не можем прокомментировать эту информацию", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Медведева переедет в Канаду и сменит спортивное гражданство с российского на армянское, т.к. отцом фигуристки является армянский бизнесмен Арман Бабасян.
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