Многолетним отношениям Медведевой с тренером предрекли конец

Собеседник телеканала отмечает, что вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер , который занимается с двукратным олимпийским чемпионом в мужском катании Юдзуру Ханю. Переход к этому специалисту должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

В марте сообщалось, что между Медведевой и Тутберидзе возник конфликт. Из-за этого фигуристка якобы решила уйти от наставницы и задумалась о том, чтобы начать выступления за другую страну. Сама спортсменка прокомментировала ситуацию следующим образом: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Под руководством Тутберидзе Медведева работает с 2007 года.