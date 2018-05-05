СМИ: Медведева может сменить гражданство

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева собирается переехать в Канаду, чтобы работать с известным тренером Брайаном Орсером . Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, фигуристка отправится в Северную Америку после показательных выступлений, которые состоятся в Японии в июне.

Медведева также может сменить спортивное гражданство с российского на армянское, поскольку отец фигуристки — армянский бизнесмен Арман Бабасян.