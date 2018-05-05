СМИ: Медведева может сменить гражданство 

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева собирается переехать в Канаду, чтобы работать с известным тренером Брайаном Орсером. Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников агентства, фигуристка отправится в Северную Америку после показательных выступлений, которые состоятся в Японии в июне.
Медведева также может сменить спортивное гражданство с российского на армянское, поскольку отец фигуристки — армянский бизнесмен Арман Бабасян.
Ранее стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.