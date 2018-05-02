Японское телевидение сняло документальный фильм про фигуристку Медведеву

Фильм несет название " Евгения Медведева . Зимнее испытание для абсолютной королевы". Картина показывает жизнь спортсменки во время восстановления после травмы стопы, а также о ее подготовке к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

На Играх Медведева завоевала две серебряные награды. Одну в командных соревнованиях и одну — в женском одиночном катании.

18-летняя фигуристка пропустила чемпионат мира — 2018 в Милане из-за неудачно залеченной травмы ноги.