Ещё
Японское телевидение сняло документальный фильм про фигуристку Медведеву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японское телевидение сняло документальный фильм про фигуристку Медведеву 

Газета.Ru 1 час назад
Японское спутниковое телевидение WOWOW подготовило документальный фильм про российскую фигуристку Евгению Медведеву, сообщает "Советский спорт".
Фильм несет название "Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы". Картина показывает жизнь спортсменки во время восстановления после травмы стопы, а также о ее подготовке к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.
На Играх Медведева завоевала две серебряные награды. Одну в командных соревнованиях и одну — в женском одиночном катании.
18-летняя фигуристка пропустила чемпионат мира — 2018 в Милане из-за неудачно залеченной травмы ноги.
Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о работе Медведевой на телевидении, а также прокомментировал информацию о том, что россиянка уйдет из спорта, чтобы стать телеведущей.
Газета.Ru: последние новости
Ягудин поделился мнением об уходе Медведевой из спорта ради работы на телевидении Фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад с четверным лутцем Горшков остался единственным кандидатом на пост главы фигурного катания России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
«Конец карьеры уже близко»16
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение