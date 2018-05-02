Медведева: оставила всю себя на льду и потихоньку начинаю наполнять себя заново

Японский телеканал WOWOW снял документальный фильм о завершившемся сезоне-2017/18 российской фигуристки Евгении Медведевой . Съёмки начались осенью и завершились на Олимпиаде в Пхёнчхане, где Медведева проиграла Алине Загитовой.

В фильме рассказывается о том, как россиянка восстанавливалась после травмы. Даже чёрное платье для произвольной программы было заменено бордовым, чтобы ничто не напоминало о травме. Медведева показана в ситуациях, когда не получается, когда не может соревноваться и конкурировать с другими. Завершает фильм рассказ фигуристки о произвольной программе на Олимпиаде.

«Бывает такое чувство, когда ты чувствуешь, что внутри тебя всё горит. Горит от желания, от понимания того, где ты находишься, что ты сейчас делаешь, почему ты это делаешь. Бывает, что это чувство затмевает разум. Это чувство нужно контролировать. Но в каком-то смысле мне это чувство помогает, даёт уверенность в себе.

У меня внутри была полная гармония с собой, со своей душой. Душа и тело были одним целым. Наверное, я такой человек, у которого очень много тараканов в голове, а перед произвольной программой они все куда-то разбежались, и был абсолютно чистый ум.

В конце произвольной программы, в финальной позе, я почувствовала, что у меня внутри ничего не осталось. Вот абсолютно. Было полное понимание и ощущение того, что я полностью выложилась. После произвольной программы я просто потеряла контроль — это был такой выплеск эмоций, которых не осталось.

Без сожаления. Оставила всю себя на льду. Все свои физические силы, всю свою душу, которую сейчас я стараюсь восполнять всем подряд. Я стараюсь браться за всё. Сейчас я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы, веду дневник, готовлю — что я только не делаю! Я потихоньку начинаю себя наполнять заново. Пробовать что-то новое, реализовывать себя в новых образах, усложняться совершенствоваться, становиться лучше, радовать себя, всё своё окружение и своих фанатов», — рассказывает Медведева.

Фильм выложен на странице фигуристки «ВКонтакте».