Экс-глава Федерации фигурного катания не верит уходу Медведевой от Тутберидзе

"Я вообще первый раз слышу. Для меня это шок. Трудно в это поверить. Для чего? У нее блестящий тренер, мирового уровня. Не верю. Даже представить не могу, что такое может произойти.

К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна. О таких вещах говорить даже неприлично. Я в это не верю. Это какие-то сплетни. Не хочу в это верить", — цитирует Писеева «Чемпиона.com».