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Экс-глава Федерации фигурного катания не верит уходу Медведевой от Тутберидзе
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Экс-глава Федерации фигурного катания не верит уходу Медведевой от Тутберидзе 

Газета.Ru 5 часов назад
Бывший президент Федерации фигурного катания СССР и России Валентин Писеев выразил удивление решением российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
"Я вообще первый раз слышу. Для меня это шок. Трудно в это поверить. Для чего? У нее блестящий тренер, мирового уровня. Не верю. Даже представить не могу, что такое может произойти.
К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна. О таких вещах говорить даже неприлично. Я в это не верю. Это какие-то сплетни. Не хочу в это верить", — цитирует Писеева «Чемпиона.com».
Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила уйти от Тутберидзе.
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