Ещё
Медведева может покинуть Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева может покинуть Россию 

Дни.ру 8 часов назад
Евгения Медведева в скором времени может перебраться в Канаду. Там фигуриста будет тренироваться под началом Брайана Орсера.
О возможно отъезде Жени заговорили еще в Пхенчхане. В ледовом дворце шептались, что Медведева может сменить Этери Тутберидзе на Брайана Орсера. Однако тогда все слухи и фигуристка, и тренер опровергали.
>> Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе
Сейчас эти разговоры обретают реальные черты — Женя бросила свою наставницу. Если Медведева отправится в Канаду, то может оказаться у специалиста, который два олимпийских цикла занимался главной звездой мужского мирового фигурного катания — японцем Юдзуру Ханю.
Также у Орсера тренируется неоднократный чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес. Есть у специалиста и совсем молодые, но подающие большие надежду воспитанницы — выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева и канадка Габриэль Дэйлмен. Примечательно, что Турсынбаева сильно прибавила за последний сезон.
В случае переезда обделенная на фоне восхождения Алины Загитовой вниманием Медведева может получить такую же конкурентную среду, однако в Канаде она будет однозначным первым номером и вернет себе статус примы.
В конце марта Орсер сделал намек на готовность поработать с россиянками. В интервью специалист заявил, что он "большой фанат российских девушек и все они совершенно потрясающие", пишет "Р-Спорт".
"Мой опыт говорит о том, что работать со спортсменами очень высокого уровня сложно: они очень сильно погружены в собственную подготовку не только физически, но и эмоционально. От тренера они требуют того же самого, и это не вопрос национальности, характера или пола", — заявил тогда канадец.
Напомним, Женя Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе с 2007 года. 18-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Игр-2018 в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Завоевать золото на Олимпиаде в Южной Корее у девушки не получилось: ее обогнала соперница по спорту Алина Загитова. Теперь за противостоянием подруг следит весь мир.
Дни.ру: последние новости
Названо имя нового тренера Медведевой Причиной ухода Медведевой от Тутберидзе мог стать конфликт Авербух прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Боец MMA получил жуткую травму во время боя1
Хоккеист облизал соперника7
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму и пустился в бегство
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение