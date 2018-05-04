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Мишин — об уходе Медведевой от Тутберидзе: шаг ли это вперёд? Жизнь покажет
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Мишин — об уходе Медведевой от Тутберидзе: шаг ли это вперёд? Жизнь покажет 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, среди воспитанников которого олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексея Ягудин и Евгений Плющенко, высказал своё мнение об уходе двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка стала двукратной чемпионкой мира и Европы.
«Разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов были, есть и будут. Лучше не скажешь. Шаг ли это вперёд? Жизнь покажет», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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