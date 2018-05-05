Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала возможную причину ухода Евгении Медведевой к другому тренеру. Именитая фигуристка считает, что 18-летняя спортсменка столкнулась с некими трудностями.

"Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает", — считает Ирина Роднина.

При этом фигуристка отметила, что затрудняется точно сказать, что подтолкнуло Медведеву к уходу.

"Что повлияло на решение Жени — это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей", — заявила Роднина.

Возможного наставника Жени Брайана Орсера трехкратная олимпийская чемпионка оценила очень высоко.

"Он хороший специалист, потрясающий тренер, который подготовил и работает с целой плеядой уникальных фигуристов", — цитирует НСН Ирину.

Однако Роднина не может сказать, впишется ли Медведева в работу Орсера.

"Но все, кого он готовил, те спортсмены, которые выступают под его руководством, их программы, очень уникальны", — отметила спортсменка.

Между тем, хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства Евгении.

"Это абсолютный бред, никакую Армению Медведева представлять не будет. Абсолютная утка", — отрезал фигурист.