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Писеев: не хочу верить в уход Медведевой от Тутберидзе
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Писеев: не хочу верить в уход Медведевой от Тутберидзе 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший президент Федерации фигурного катания СССР и России Валентин Писеев удивлён новостью об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.
«Я вообще первый раз это слышу. У меня такой информации нет. Для меня это шок. Мне трудно в это поверить. Для чего? У неё блестящий тренер, мирового уровня. Я не верю в то, что вы мне говорите. Даже представить не могу, что такое может произойти. К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна. Кто это написал? «Спорт-Экспресс»? Не надо торопиться. Надо подождать, проверить. Это же слишком серьёзно. О таких вещах говорить даже неприлично. Я в это не верю. Это какие-то сплетни.
Лайшев подтвердил? Возможно, у него есть какая-то информация. Но я, во всяком случае, не хочу в это верить», — передаёт слова Писеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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