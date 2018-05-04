Писеев: не хочу верить в уход Медведевой от Тутберидзе

«Я вообще первый раз это слышу. У меня такой информации нет. Для меня это шок. Мне трудно в это поверить. Для чего? У неё блестящий тренер, мирового уровня. Я не верю в то, что вы мне говорите. Даже представить не могу, что такое может произойти. К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна. Кто это написал? «Спорт-Экспресс»? Не надо торопиться. Надо подождать, проверить. Это же слишком серьёзно. О таких вещах говорить даже неприлично. Я в это не верю. Это какие-то сплетни.