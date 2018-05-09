Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо". Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили», — сказала она.

7 мая Медведева подтвердила уход от Тутберидзе. Спортсменка поблагодарила тренера, с которой проработала 11 лет, «за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу» и пожелала успехов ей и ее группе. Медведева отметила: «Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать».

6 мая Тутберидзе сообщила, что подопечная перестала выходить с ней на связь. Тренер также рассказала, что Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на один год.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.