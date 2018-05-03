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В Сызрани состоялся финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
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В Сызрани состоялся финал Кубка России по синхронному катанию на коньках 

Волга Ньюс 27 минут назад
Первое место среди команд категории «I спортивный разряд» заняла казанская «Казаночка» (Казань). На втором месте — команда «Санрайз-2» из Санкт-Петербурга. Третьими стали представители команды «Эдельвейс» из Тольятти.
Победу в категории «II спортивный разряд» одержала команда «Голден Прайз» из Санкт-Петербурга. На втором месте оказалась казанская команда «Зилант», третьи — тольяттинские «Ангелы».
Награждение команд проводили президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава г. о. Сызрань Николай Лядин, главный судья соревнований Вера Богуш, сообщает министерство спорта Самарской области.
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