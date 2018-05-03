В Сызрани состоялся финал Кубка России по синхронному катанию на коньках

Первое место среди команд категории «I спортивный разряд» заняла казанская «Казаночка» (Казань). На втором месте — команда «Санрайз-2» из Санкт-Петербурга. Третьими стали представители команды «Эдельвейс» из Тольятти. Победу в категории «II спортивный разряд» одержала команда «Голден Прайз» из Санкт-Петербурга. На втором месте оказалась казанская команда «Зилант», третьи — тольяттинские «Ангелы». Награждение команд проводили президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков , заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава г. о. Сызрань Николай Лядин, главный судья соревнований Вера Богуш, сообщает министерство спорта Самарской области.