Чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей

Чемпион мира и призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух рассказал о фигуристке Евгении Медведевой , которая приняла решение стать телеведущей, передает Sport24.

"Для меня она осталась собой, той Женей, которую я знал и раньше. Профессия ведущего — это профессия особая. Это только со стороны кажется, что все просто — взял микрофон и начал говорить. Но на деле все намного сложнее", — заявил он.

Также Авербух отметил то, как Медведева справлялась с трудностями в новом амплуа.

"Не все получилось сразу. Было много критики. И в этот момент Женя повела себя как настоящая чемпионка. Она решила работать над собой и выстояла. Так и побеждают чемпионы", — заключил фигурист.

Евгения Медведева является двукратным серебренным призером Олимпийских игр-2018.

Ранее сообщалось, что японское телевидение сняло документальный фильм про Медведеву.