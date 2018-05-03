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Чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей
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Чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира и призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух рассказал о фигуристке Евгении Медведевой, которая приняла решение стать телеведущей, передает Sport24.
"Для меня она осталась собой, той Женей, которую я знал и раньше. Профессия ведущего — это профессия особая. Это только со стороны кажется, что все просто — взял микрофон и начал говорить. Но на деле все намного сложнее", — заявил он.
Также Авербух отметил то, как Медведева справлялась с трудностями в новом амплуа.
"Не все получилось сразу. Было много критики. И в этот момент Женя повела себя как настоящая чемпионка. Она решила работать над собой и выстояла. Так и побеждают чемпионы", — заключил фигурист.
Евгения Медведева является двукратным серебренным призером Олимпийских игр-2018.
Ранее сообщалось, что японское телевидение сняло документальный фильм про Медведеву.
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