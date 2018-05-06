Медведева: хочу пробовать что-то новое и совершенствоваться

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями после выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года, где она завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. По словам 18-летней спортсменки, она потратила все свои эмоции, сообщает "Советский спорт"

"Тогдя я оставила всю себя на льду, все физические силы, всю душу. Сейчас стараюсь потихоньку восполнить все это. Каким образом? Просто берусь за все подряд. Слушаю музыку, читаю книги, смотрю сериалы, занимаюсь кулинарией, веду дневник.

Потихоньку начинаю себя наполнять заново. Хочу пробовать что-то новое в своей жизни, реализовывать себя в новых образах, усложняться, совершенствоваться, становиться лучше, радовать себя и своих поклонников", — сказала Медведева в документальном фильме, который снял японский телеканал WOWOW.