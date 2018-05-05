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Олимпийская призерка Евгения Медведева ушла от тренера после 10 лет сотрудничества
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Олимпийская призерка Евгения Медведева ушла от тренера после 10 лет сотрудничества 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
И все-таки слухи подтвердились. Фигуристка Евгения Медведева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала с 2007 года.
— рассказал ТАСС директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
По сообщениям Лайшева, между фигуристкой и тренером возники разногласия. В свою очередь Этери Тутберидзе отказалась пока комментировать этот вопрос. Сама Евгения Медведева также никак не отреагировала на обнародованную информацию. 18-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также обладательницей других престижных наград.
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Фото:Instagram, Global Look Press / David G. Mcintyre / Jon Olav Nesvold / Komsomolskaya Pravda / Anatoly Lomokhov
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Комментарии  Ещё 76 источников 
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