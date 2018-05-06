Тренер Мишин об уходе Медведевой: мы бьем тревогу по несуществующей грозе

"Мы бьем тревогу по несуществующей грозе, потому что в жизни людей разводы семейные были, есть и будут. И переходы спортсменов от одного тренера к другому были, есть и будут.

Есть семьи, которые потом опять воссоединяются после развода, так же и в спорте, потому что спорт — отражение системы взаимоотношений, которая существует в человечестве. Никак пагубно это на российское фигурное катание не повлияет", — цитирует Мишина "РИА Новости"