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Тренер Москвина: остается только надеяться на удачу после ухода Медведевой
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Тренер Москвина: остается только надеяться на удачу после ухода Медведевой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.
"Пойдет ли это на пользу, увидим хотя бы после года занятий. У Медведевой и так были хорошие результаты, будем надеяться, что она их не растеряет. Я только что по радио услышала эту новость, не знаю, верить ей или нет, и почему так случилось, я не знаю", — цитирует Москвину ТАСС.
Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе.
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