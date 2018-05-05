Уже не слух: Фигуристка Медведева действительно ушла от своего тренера Тутберидзе

Илья Авербух чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер «Ну, конечно, это в первую очередь драма в жизни и Жени, и Этери, вместе 11 лет, они проделали колоссальный путь. Конечно, все, чего добилась Женя, добилась благодаря Этери Тутберидзе и ее команде, которые делали все возможное для того, чтобы Женя показывала максимальный результат. Спорт жесток и, к сожалению, работа тренера в этом плане вообще, в фигурном катании особенно, не защищена какими-то тяжелыми контрактами как в футболе, в хоккее. Конечно, это эмоциональная история. Уверен, что переживает Женя, переживает Этери, но уверен, что когда вот эта первая эмоция схлынет, в первую очередь, будут говорить друг другу слова благодарности, потому что Медведевой бы не было, если бы не было Этери Тутберидзе, ну а мы бы не узнали о великом таланте, по-настоящему великом, потому что он подтвержден не одним результатом только Жени, а Этери Тутберидзе и ее группы, и благодаря, в том числе, таланту Жени Медведевой. Это исключительный тандем, причины лежат, конечно, на поверхности, кроются в результате, неудовлетворительном для Жени в Олимпийских играх. Я уверен, что Этери Тутберидзе делала все возможное для двоих своих учениц, а на льду они уже выясняли, кто из них чуть лучше, кто чуть хуже».

Об уходе фигуристки заявил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев . По его словам Медведева собирается продолжить работу в клубе «Самбо-70», но уже под началом другого наставника, какого, он не уточнил.