Чемпион мира по фигурному катанию: ледовые шоу теряют эксклюзивность 

Илья Авербух, советский и российский фигурист, рассказал об упадке интереса к ледовым шоу, передает Sport24.
"Ледовые шоу начали терять эксклюзивность. Я всегда думаю об этом. И меня это очень пугает. Мы в России очень часто повторяем ошибки западных коллег", — заявил он.
Также Авербух рассказал о возможных причинах этого явления.
"Думаю, есть как минимум две причины, почему все это произошло. Первая — переизбыток на рынке самого продукта. Их достаточно много, и зритель перестает мотивированно идти на это шоу, потому что знает, что будет другое. Вторая — постоянная ротация состава, которой нет. Мы все обрастаем связями, становимся друзьями, а люди постоянно хотят видеть новые лица", — заключил фигурист.
Илья Авербух является серебренным призером Олимпийских игр-2002.
Ранее сообщалось, что Авербух рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей.