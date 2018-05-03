Чемпион мира по фигурному катанию: ледовые шоу теряют эксклюзивность

Илья Авербух , советский и российский фигурист, рассказал об упадке интереса к ледовым шоу, передает Sport24.

"Ледовые шоу начали терять эксклюзивность. Я всегда думаю об этом. И меня это очень пугает. Мы в России очень часто повторяем ошибки западных коллег", — заявил он.

Также Авербух рассказал о возможных причинах этого явления.

"Думаю, есть как минимум две причины, почему все это произошло. Первая — переизбыток на рынке самого продукта. Их достаточно много, и зритель перестает мотивированно идти на это шоу, потому что знает, что будет другое. Вторая — постоянная ротация состава, которой нет. Мы все обрастаем связями, становимся друзьями, а люди постоянно хотят видеть новые лица", — заключил фигурист.

Илья Авербух является серебренным призером Олимпийских игр-2002.