Евгений Плющенко: «Дмитриев-младший, возможно, способен сделать четверной прыжок раньше Ханю»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал фигуриста, который способен прыгнуть четверной аксель раньше японца Юдзуру Ханю. По его словам, у Артура Дмитриева есть шанс сделать элемент раньше, хоть это будет и сложно.

— Артур Дмитриев, возможно, может сделать четверной аксель быстрее, чем его сделает Ханю, — цитирует «Р-Спорт» Плющенко. — Сложно, но возможно. У Ханю очень хорошие попытки исполнения акселя, сам лично видел, я буду, конечно, очень рад, если он «запрыгает» его. Юдзуру — самый талантливый фигурист современности! Я не перестаю об этом говорить! А с Артуром Дмитриевым-старшим мы договорились, что я буду консультантом Артура Дмитриева-младшего. Уже приступили к работе. В июле я возвращаюсь из Японии, и начнется уже активное сотрудничество.

Напомним, что 23-летний Ханю в Пхенчхане стал олимпийским чемпионом, таким образом, защитив титул, полученный в Сочи.