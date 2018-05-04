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Евгений Плющенко: «Дмитриев-младший, возможно, способен сделать четверной прыжок раньше Ханю»
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Евгений Плющенко: «Дмитриев-младший, возможно, способен сделать четверной прыжок раньше Ханю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал фигуриста, который способен прыгнуть четверной аксель раньше японца Юдзуру Ханю. По его словам, у Артура Дмитриева есть шанс сделать элемент раньше, хоть это будет и сложно.
— Артур Дмитриев, возможно, может сделать четверной аксель быстрее, чем его сделает Ханю, — цитирует «Р-Спорт» Плющенко. — Сложно, но возможно. У Ханю очень хорошие попытки исполнения акселя, сам лично видел, я буду, конечно, очень рад, если он «запрыгает» его. Юдзуру — самый талантливый фигурист современности! Я не перестаю об этом говорить! А с Артуром Дмитриевым-старшим мы договорились, что я буду консультантом Артура Дмитриева-младшего. Уже приступили к работе. В июле я возвращаюсь из Японии, и начнется уже активное сотрудничество.
Напомним, что 23-летний Ханю в Пхенчхане стал олимпийским чемпионом, таким образом, защитив титул, полученный в Сочи.
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