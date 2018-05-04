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Плющенко назвал фигуриста, способного прыгнуть четверной аксель раньше Ханю
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Плющенко назвал фигуриста, способного прыгнуть четверной аксель раньше Ханю 

Р-Спорт 33 минуты назад
Евгений Плющенко сообщил, что стал консультантом российского фигуриста Артура Дмитриева-младшего, и заявил, что этот спортсмен, возможно, способен сделать четверной аксель с чистым выездом раньше, чем двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
"Артур Дмитриев, возможно, может сделать четверной аксель быстрее, чем его сделает Ханю. Сложно, но возможно. У Ханю очень хорошие попытки исполнения акселя, сам лично видел, я буду, конечно, очень рад, если он «запрыгает» его. Юзу — самый талантливый фигурист современности! Я не перестаю об этом говорить!", — сказал Плющенко в интервью РИА Новости.
Прыжок аксель в четыре с половиной оборота на данный момент не покорялся никому из фигуристов в мире на соревнованиях. Тренер японца Ханю Брайан Орсер предположил, что его ученик будет первым, кто исполнит этот элемент.
"Мы договорились с Артуром Дмитриевым-старшим, что я буду консультантом Артура Дмитриева-младшего. Уже приступили к работе. В июле я возвращаюсь из Японии, и начнется уже активное сотрудничество", — рассказал собеседник агентства.
Двадцатипятилетний Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева, занял на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге пятое место.
Полностью интервью Плющенко читайте ЗДЕСЬ >>>
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