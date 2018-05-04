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Евгений Плющенко: «Если у Сотниковой будут силы и желание — будем выступать на серьезных стартах»
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Евгений Плющенко: «Если у Сотниковой будут силы и желание — будем выступать на серьезных стартах» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Тренер Аделины Сотниковой Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка будет выступать на соревнованиях, если сама этого захочет. Последний раз спортсменка выходила на старт в сезоне-2015/2016.
— Скажу вам так: она тренируется. Тренируется, начала прыгать, а дальше сама примет решение, — цитирует «Р-Спорт» Плющенко. — Она уже взрослая девочка, олимпийская чемпионка. Будут силы и желание — будем продолжать выступать на серьезных стартах.
Напомним, прошлый сезон Сотникова пропустила из-за травмы голеностопа.
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