Плющенко: «Мы помирились с Ковтуном и начали с чистого листа»

"Сейчас мы с ним в нормальных отношениях. Если б не помирились, работать бы не смогли. Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа. Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, я пригласил специально для него специалиста — трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу.

Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм, к сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки, которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш . Максиму понравилось", — сказал Плющенко.

Напомним, что перед Олимпийскими Играми в Сочи-2014 в мужскую сборную России мог попасть лишь один спортсмен. Несмотря на победу Ковтуна на чемпионате России, путевку на домашние зимние Игры получил Плющенко.

Слова Евгения приводит.