Ещё
Плющенко: «Мы помирились с Ковтуном и начали с чистого листа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко: «Мы помирились с Ковтуном и начали с чистого листа» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношениях с трехкратным чемпионом России 22-летним фигуристом Максимом Ковтуном.
"Сейчас мы с ним в нормальных отношениях. Если б не помирились, работать бы не смогли. Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа. Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, я пригласил специально для него специалиста — трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу.
Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм, к сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки, которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш. Максиму понравилось", — сказал Плющенко.
Напомним, что перед Олимпийскими Играми в Сочи-2014 в мужскую сборную России мог попасть лишь один спортсмен. Несмотря на победу Ковтуна на чемпионате России, путевку на домашние зимние Игры получил Плющенко.
Слова Евгения приводит.
SPORT24.ru: последние новости
В Сети появилось фото будущего щенка Загитовой Плющенко: «Сотникова продолжит выступать на серьезных стартах» Загитова готовит короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть13
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»106
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Малкин повторил рекорд по победным голам
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение