Россияне завоевали золото в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии 

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев на этапе Мировой серии в Казани завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Об этом сообщает «Советский спорт».
Судьи оценили выступление россиян на 432,7 баллов.
На втором месте расположилась пара из Украины Александр Горшковозов/Максим Долгов, в активе которых 414,09 балла, замкнул тройку призеров немецкий дуэт Флориан Фандлер/Тимо Бартель — в их активе 345,36 баллов.
Ранее сообщалось, что Александр Бондарь занял третье место на одиночном турнире Мировой серии в канадском Монреале, на турнире эта победа стала для него первой в парном разряде.