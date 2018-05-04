Россияне завоевали золото в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии

Россияне Александр Бондарь Виктор Минибаев на этапе Мировой серии в Казани завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Об этом сообщает «Советский спорт».

Судьи оценили выступление россиян на 432,7 баллов.

Ранее сообщалось, что Александр Бондарь занял третье место на одиночном турнире Мировой серии в канадском Монреале, на турнире эта победа стала для него первой в парном разряде.