Ещё
Россияне завоевали золото в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне завоевали золото в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев на этапе Мировой серии в Казани завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Об этом сообщает «Советский спорт».
Судьи оценили выступление россиян на 432,7 баллов.
На втором месте расположилась пара из Украины Александр Горшковозов/Максим Долгов, в активе которых 414,09 балла, замкнул тройку призеров немецкий дуэт Флориан Фандлер/Тимо Бартель — в их активе 345,36 баллов.
Ранее сообщалось, что Александр Бондарь занял третье место на одиночном турнире Мировой серии в канадском Монреале, на турнире эта победа стала для него первой в парном разряде.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, под какую музыку будет выступать Загитова Чемпион мира по фигурному катанию: ледовые шоу теряют эксклюзивность Чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала31
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение