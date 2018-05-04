Ягудин: расставание Медведевой и Тутберидзе похоже на мой уход к Тарасовой

"Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался все сделать правильно.

Я сужу по той ситуации, что была с Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял, да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое", — цитирует Ягудина ТАСС

Он подчеркнул, что решение 18-летней Медведевой достойно уважения.

"Если два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет, поэтому человек ищет изменений в жизни. Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было. Она очевидно один из лидеров женского одиночного катания, как и Алина, которая выиграла по праву на Олимпиаде у Жени", — добавил Ягудин.

Ранее стало известно имя нового тренера Медведевой.