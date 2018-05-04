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Ягудин: расставание Медведевой и Тутберидзе похоже на мой уход к Тарасовой
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Ягудин: расставание Медведевой и Тутберидзе похоже на мой уход к Тарасовой 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.
По его словам, данная ситуация схожа с той, которая произошла с Ягудиным перед Олимпийскими играми 2002 года. Тогда фигурист, который тренировался вместе Евгением Плющенко под руководством Алексея Мишина, принял решение уйти к Татьяне Тарасовой.
"Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался все сделать правильно.
Я сужу по той ситуации, что была с Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял, да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое", — цитирует Ягудина ТАСС.
Он подчеркнул, что решение 18-летней Медведевой достойно уважения.
"Если два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет, поэтому человек ищет изменений в жизни. Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было. Она очевидно один из лидеров женского одиночного катания, как и Алина, которая выиграла по праву на Олимпиаде у Жени", — добавил Ягудин.
Ранее стало известно имя нового тренера Медведевой.
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