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Авербух прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе
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Авербух: Медведева и Тутберидзе сохранят хорошие отношения после расставания 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева и тренер Этери Тутберидзе сохранят хорошие отношения после завершения сотрудничества. Такое мнение ТАСС высказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.
В пятницу директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил ТАСС о прекращении сотрудничества между Медведевой и Тутберидзе. Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.
"Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга, — сказал Авербух. — Этери сделала Женю такой, какой мы ее знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть".
"Думаю, что Этери сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц. Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой", — добавил Авербух.
18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
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