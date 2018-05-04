Названо имя нового тренера Медведевой 

Новым тренером российской фигуристки Евгении Медведевой может стать канадский специалист Брайан Орсер, сообщает "Матч ТВ".
18-летняя Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Издание называет одним из наиболее вероятных кандидатов на замену Тутберидзе канадца Брайана Орсера.
По законам России, переход к новому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.
Медведева является двукратной чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что японское телевидение сняло документальный фильм про Медведеву.