Названо имя нового тренера Медведевой

18-летняя Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе . Издание называет одним из наиболее вероятных кандидатов на замену Тутберидзе канадца Брайана Орсера.

По законам России, переход к новому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

Медведева является двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что японское телевидение сняло документальный фильм про Медведеву.