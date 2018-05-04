Медведева уходит от Туберидзе. На соседний каток или к самому Орсеру?

Слухи об этом ходили давно. С тех пор, как 18-летняя Медведева в феврале этого года проиграла олимпийское золото другой воспитаннице Туберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Напомним, что два предыдущих сезона Медведева побеждала на всех крупнейших международных соревнованиях, но за последний — 2017/18 — потеряла все эти титулы. Финал «Гран-при» и чемпионат мира она пропустила из-за трещины в кости стопы, а на московском ЧЕ и Играх в Пхенчхане была второй. После все той же Загитовой.

Трусова на десять баллов превзошла Загитову с Медведевой!

Ситуация очевидная: одна юная воспитанница лучшей в мире школы женского фигурного катания (а здесь с Туберидзе и ее «Самбо-70» состязаться сейчас действительно трудно) уступает первенство другой, еще более молодой и сильной. Прежде всего — в плане техники и прыжков. Кстати, на подходе там еще и третья, еще сильнее: с осени следующего года право участвовать во «взрослых» соревнованиях получит Александра Трусова , которая уже сейчас вовсю прыгает четверные. И бог его знает, кто в этом туберидзевском«загашнике» имеется дальше, за спиной у Трусовой. Там явно создан настоящий «конвейер чемпионок».

Медведева его фактически открыла — и после одержанных побед стала его первой же жертвой. На олимпийском льду Пхенчхана, полностью выложившись в произвольной программе, она, прежде славившаяся своей железной невозмутимостью, рыдала на груди у Туберидзе, однако для золота этого все равно оказалось недостаточно. Судьи отдали предпочтение новой приме Загитовой — и их тоже вполне можно понять. Собственно, отсюда и слезы. Медведева понимала, что сделала все возможное — и тем не менее, проиграла.

Сейчас по российскому ТВ идут шоу-программы, где Медведева исполняет роль ведущей. Конечно, «Ледниковый период» — это не Госдума , где вчерашние спортсмены быстро меняют свои прежние приоритеты и перестают быть спортсменами окончательно. Но с другой стороны, каток под софитами на Первом канале — это далеко не гулкий тренировочный каток в «Самбо-70». Особенно после поражений, при недолеченной травме и при описанных выше конкурентках.

Анна Погорилая : Медведева выступала, как в последний раз Самый же главный вопрос, на который у нас пока нет точного ответа: куда уходит Медведева? По одной из версий она останется под крылом «Самбо-70», хотя я с трудом представляю, как можно там оставаться, не оставаясь под пристальным надзором Туберидзе. Что, просто ради того, чтобы не тренироваться на катке в одно время с Загитовой? Как-то странно…

Вторая версия отличается кардинально и сенсационно: Медведева уходит от Туберидзе к канадцу Брайану Орсеру . От сильнейшего тренера женщин-одиночниц — к сильнейшему тренеру одиночников-мужчин, наставнику двукратного олимпийского чемпиона ЮдзуруХаню и двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса

Если это правда, то это бомба. Напомню, что 56-летний Орсерв свое время сам был выдающимся фигуристом: у него 6 медалей чемпионатов мира (включая одно золото) и два олимпийских серебра. Что же до тренерской работы, то наибольшую славу Орсеру принесли ЧМ 2015 и 2016 годов, где его ученик Фернандесотбирал титул у его же ученика Ханю, причем последний искренне радовался за первого в присутствие их общего наставника. Согласитесь, это слегка отличается от «конвейера одноразовых чемпионок имени Туберидзе». И не может не вызывать законной симпатии.

При этом не стоит считать Орсера «мужским тренером». В 2010 году он привел кореянку Юну Ким к олимпийскому золоту, а сейчас его подопечных значатся некогда очень перспективная ЭлизаветаТурсынбаева из Казахстана и канадка ГэбриэльДэллмен, в прошлом году неожиданно для многих взявшая бронзу ЧМ в Хельсинки.

Чемпионкой там была Медведева . В двадцати баллах впередиДэллмен и с мировым рекордом. А теперь у женщин явно наступает эра четверных прыжков, которые прекрасно исполняют подопечные Орсера— Ханю и Фернандес.

Так что ничего сверхъестественного в этой «рокировке» вроде бы нет. Кроме одного: при всем уважении к Орсеру несколько обидно, что действующая российская суперзвезда делает выбор в пользу зарубежного тренера, при том, что в этом виде спорта (чуть ли не в единственном из всех!) у нас и своих хватает. Уж где-где, а в российском фигурном катании ни на «Самбо-70», ни на «Карате-2030», если бы такая тоже существовала, свет клином точно не сошелся.

Впрочем, надо подождать официальной, точной информации. Она должна быть в понедельник, 7 мая. И каким бы ни был выбор Евгении Медведевой, главное, чтобы эта великолепная российская фигуристка вернулась на лед и продолжала кататься. Хоть у Орсера, хоть у дьявола, хоть у господа бога.