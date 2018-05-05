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Ренат Лайшев: Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе
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Ренат Лайшев: Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе 

Советский спорт 1 час назад
— Это их взаимоотношения — сложные, как в одной семье. У них был психологически тяжёлый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе.
Не мне делать какие-то выводы об их отношениях. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать, — цитирует Лайшева RT.
Напомним, Медведева занималась в группе Тутберидзе с 7 лет. За это время фигуристка по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
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