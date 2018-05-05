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Илья Авербух: Не вправе осуждать Евгению Медведеву, если она решила попробовать себя дальше
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Илья Авербух: Не вправе осуждать Евгению Медведеву, если она решила попробовать себя дальше 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
В решении российской фигуристки Евгении Медведевой уйти от своего тренера Этери Тутберидзе могли преобладать эмоции, спортсменка всегда была предана тренеру, считает серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух.
Ранее директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Медведева уходит от тренера Тутберидзе.
"Это был замечательный и выдающийся тандем. Уверен, Этери Георгиевна заслуживает только добрых слов за Медведеву, которую она сделала той, которую мы видим и знаем. Женя была абсолютно предана тренеру. Минувшие четыре года они прошли плечом к плечу, сделали многое. А сейчас могут преобладать эмоции. Не вправе осуждать Евгению, если она решила попробовать себя дальше. Спорт в этом плане жесток в отношении тренеров и спортсменов", — сказал Авербух по телефону.
"Это тяжелый момент в жизни Жени, но уверен, что самое главное — это их искренняя совместная работа. Каждый отдавал самого себя на все сто процентов. К кому уходит Медведева? Думаю, что все узнаем из первых уст, когда Женя объявит свое решение", — добавил собеседник агентства.
Российский стадион: последние новости
Алексей Ягудин: Я уже говорил, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера Евгения Медведева: Оставила всю себя на льду и потихоньку начинаю наполнять себя заново Илья Авербух: Не вправе осуждать Евгению Медведеву, если она решила попробовать себя дальше
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