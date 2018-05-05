Илья Авербух: Не вправе осуждать Евгению Медведеву, если она решила попробовать себя дальше

Ранее директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Медведева уходит от тренера Тутберидзе.

"Это был замечательный и выдающийся тандем. Уверен, Этери Георгиевна заслуживает только добрых слов за Медведеву, которую она сделала той, которую мы видим и знаем. Женя была абсолютно предана тренеру. Минувшие четыре года они прошли плечом к плечу, сделали многое. А сейчас могут преобладать эмоции. Не вправе осуждать Евгению, если она решила попробовать себя дальше. Спорт в этом плане жесток в отношении тренеров и спортсменов", — сказал Авербух по телефону.

"Это тяжелый момент в жизни Жени, но уверен, что самое главное — это их искренняя совместная работа. Каждый отдавал самого себя на все сто процентов. К кому уходит Медведева? Думаю, что все узнаем из первых уст, когда Женя объявит свое решение", — добавил собеседник агентства.