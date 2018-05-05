Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе

Тарасова ответила на вопрос про уход Медведевой от Тутберидзе

"В первый раз об этом слышу. Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе.

Я комментировать ничего не буду", — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Медведева переедет в Канаду . Кроме того, спортсменка может сменить российского спортивное гражданство на армянское.

О том, что Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе, стало известно 4 мая.