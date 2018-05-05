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Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
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Тарасова ответила на вопрос про уход Медведевой от Тутберидзе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прекратила сотрудничество с известным тренером Этери Тутберидзе. Слова Тарасовой приводит РИА Новости.
"В первый раз об этом слышу. Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе.
Я комментировать ничего не буду", — сказала Тарасова.
Ранее сообщалось, что Медведева переедет в Канаду. Кроме того, спортсменка может сменить российского спортивное гражданство на армянское.
О том, что Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе, стало известно 4 мая.
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