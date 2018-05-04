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Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе
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Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе 

Советский спорт 18 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Об этом информирует «Матч ТВ».
Как сообщается, одним из вероятных кандидатов на роль специалиста, который будет работать с Медведвой, называется канадец Брайан Орсер.
Отметим, что 18-летняя Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года.
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