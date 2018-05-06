Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой

Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
«Слухи нагнетались. Тем более что к этому моменту я уже писала Жене неоднократно — и ни ответов на СМС, ни ответов на мои звонки, поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя ушла.
При выходе с олимпийского льда была такая детская фраза сказана: «Неужели вы не могли удержать Алину ещё один год в юниорах?» Я ответила: «Женя, ты что…» Мы обязаны всем дать одинаковый шанс, просто обязаны. Мы не имеем права удерживать человека.
Это какой-то вызов для меня от Орсера. И ещё прозвучавшее его интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен. Какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, пошла и прыгнула. Она сделала эти два четверных чисто. Ну, признай! Скажи «молодец, девчонка!» Есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.