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Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
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Тутберидзе: узнала, что Медведева ушла, из новостей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
«Слухи нагнетались. Тем более что к этому моменту я уже писала Жене неоднократно — и ни ответов на СМС, ни ответов на мои звонки, поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя ушла.
При выходе с олимпийского льда была такая детская фраза сказана: «Неужели вы не могли удержать Алину ещё один год в юниорах?» Я ответила: «Женя, ты что…» Мы обязаны всем дать одинаковый шанс, просто обязаны. Мы не имеем права удерживать человека.
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Это какой-то вызов для меня от Орсера. И ещё прозвучавшее его интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен. Какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, пошла и прыгнула. Она сделала эти два четверных чисто. Ну, признай! Скажи «молодец, девчонка!» Есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
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