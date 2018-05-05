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Угуев — серебряный призер чемпионата Европы в весе до 57 кг
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Угуев — серебряный призер чемпионата Европы в весе до 57 кг 

Советский спорт 1 час назад
Россиянин Завур Угуев проиграл в финале азербайджанцу Георгию Эдиерашвили (3:5) и стал серебряным призером чемпионата Европы.
Чемпионат Европы в Каспийске продлится до 6 мая.
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