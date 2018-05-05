Угуев — серебряный призер чемпионата Европы в весе до 57 кг

Чемпионат Европы в Каспийске продлится до 6 мая.

Россиянин Завур Угуев проиграл в финале азербайджанцу Георгию Эдиерашвили (3:5) и стал серебряным призером чемпионата Европы.

Советский спорт: последние новости

Ирина Роднина: Есть проблемы в группе Тутберидзе, дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает

Алексей Ягудин – об уходе Медведевой: Не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера

Тамара Москвина: Надеюсь, что Медведева не растеряет хорошие качества у нового тренера