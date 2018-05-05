Ещё
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал прекращение сотрудничества между 18-летней фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
"Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает", — сказала она.
Также десятикратная чемпионка мира отметила, что затрудняется говорить о возможных причинах ухода Медведевой.
"Что повлияло на решение Жени — это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама", — заключила Роднина.
Евгения Медведева является двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова продолжит заниматься под руководством Тутберидзе.
Газета.Ru: последние новости
Авербух прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе СМИ: Медведева переедет в Канаду и сменит гражданство Тарасова ответила на вопрос про уход Медведевой от Тутберидзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу20
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение