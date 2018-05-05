Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы 

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал прекращение сотрудничества между 18-летней фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
"Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает", — сказала она.
Также десятикратная чемпионка мира отметила, что затрудняется говорить о возможных причинах ухода Медведевой.
"Что повлияло на решение Жени — это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама", — заключила Роднина.
Евгения Медведева является двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова продолжит заниматься под руководством Тутберидзе.