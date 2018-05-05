Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы

"Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает", — сказала она.

Также десятикратная чемпионка мира отметила, что затрудняется говорить о возможных причинах ухода Медведевой.

"Что повлияло на решение Жени — это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама", — заключила Роднина.

Евгения Медведева является двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова продолжит заниматься под руководством Тутберидзе.