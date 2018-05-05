Авербух прокомментировал возможный переход Медведевой в армянскую команду

Советский и российский фигурист Илья Авербух заявил, что Медведевой нет смысла переходить в команду Армении, передают "Известия"

"Евгения будет выступать за Россию. Если вы читали пункт правил, чтобы выступать за Армению, надо пропустить два года. Вы считаете, это разумно?" — сказал он.

На вопрос о том, почему 18-летняя Медведева приняла решение разорвать сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе , Авербух посоветовал дождаться официального заявления от самой Евгении.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира.