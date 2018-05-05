Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева

Если бы не злосчастная травма

После двух лет тотальной гегемонии Евгения Медведева пережила целый каскад разочарований. Ситуация вырисовывается уже такая, что Россия всерьез рискует лишиться одной из своих самых узнаваемых в мире спортсменок. Олимпийский сезон не задался для нее с самого начала.

Все пошло наперекосяк в конце 2017 года, когда Медведева получила травму и вынужденно снялась с финала Гран-при. В отсутствии общепризнанной примы блестящую победу одержала Алина Загитова , тогда только начинавшая влюблять в себя широкую публику. Совсем юная девушка покорила судейские сердца своей нетривиальной программой с обилием прыжков.

Медведева вернулась в большое дело на чемпионате Европы в середине января.

Однако незалеченное до конца повреждение периодически напоминало о себе. В Москве-2018 она впервые проиграла в очной борьбе.

Точно так же, как двумя годами ранее сама Медведева оттеснила тогдашних звезд на второй план, заставив планету восхищаться только собой, теперь уже ей пришел черед подвинуться.

История повторяется

Болезненный процесс смены лидера женского фигурного катания усугублял для Медведевой тот факт, что с настойчивой и настырной конкуренткой Загитовой они тренировались на одном катке в группе тренера Этери Тутберидзе, а в журналистские диктофоны, дабы не нагнетать страстей, были вынуждены рассказывать о «закадычной дружбе», которая их якобы связывает. Хотя прекрасно понятно, что при конкуренции такого накала нормальные отношения по определению невозможны.

Очевидно, при подготовке к Играм в Пхенчхане наставник не могла разрываться между двумя. И выбрала Загитову, сделав на нее основную ставку. По косвенным признакам это становилось понятно во время олимпийского турнира, когда Медведева часто оказывалась без столь необходимой опеки. Занимаясь бок о бок, Евгения наверняка чувствовала изменившееся к себе отношение: теперь уже не она была в центре их маленькой, но столь сложной вселенной.

Примерно через то же самое прошла чуть раньше самая раскрученная российская фигуристка прошлой Олимпиады в Сочи-2014 Юлия Липницкая

На экране это казалось идиллией: послушная и очень талантливая ученица и властная, знающая себе цену женщина-педагог. Со стороны все должно было не говорить — кричать о неминуемости большого успеха.

Однако окончилось до неприличия банально. Впоследствии Липницкая не показывала выдающихся результатов, рассталась с Тутберидзе и вскоре завершила любительскую карьеру. Налицо характерный нюанс: наставник не работает с повзрослевшими спортсменками, выжимая все возможное из них в юном возрасте, пока можно диктовать, не нарываясь на ответные претензии. Липницкая, Медведева… Такая же судьба уготована и Загитовой?

Ведь в группе Тутберидзе есть чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова , которой 13 лет и которая прыгает четверные.

Олимпийская драма

Несмотря на все свои регалии, четкую поставленную речь, видимую уверенность в себе — Медведева остается совсем юной девушкой с неокрепшей, все еще формирующейся нервной системой. Ей, как и любому бы в ее положении, необходима поддержка. А когда самый близкий человек, которого она видела гораздо чаще, чем мать, начинает «меняться», уже не так реагирует и не так поступает в схожих ситуациях, как раньше…

Это не может расцениваться иначе, как предательство. Вероятно, в какой-то момент Медведева осознала, что была лишь выгодным проектом для выполнения конкретной задачи, а не любимой воспитанницей, с которой тренеру интересно возиться и вникать во все самые мелкие детали. Всем до сих пор памятны слезы Медведевой через мгновение после проката произвольной программы на льду зала «Кенпхо» в олимпийском Канныне.

Евгения выступила поистине блестяще, но ревела навзрыд, понимая, что титанический труд на протяжении последних лет пропал фактически даром — золотой медали у нее не будет.

Прицепом всплывает в памяти скупая, почти безразличная реакция Тутберидзе у бортика — а ведь именно в тот момент Медведевой так нужна была ее поддержка. Тренер же, наверное, посчитала, что золото и серебро — совсем неплохой улов для двух имеющих к ней прямое отношение спортсменок. Ну а в какой последовательности займут они ступеньки пьедестала — так ли уж важно на самом деле?..

Минут через 40 после самого драматичного момента в своей жизни Медведева удивительно стойко, уже с улыбкой общалась с прессой в смешанной зоне. И выдала загадочную фразу: сделала, мол, все, что могла, и ни о чем не жалею. Что она имела тогда ввиду?

Некоторой компенсацией упущенной победе могла стать для Медведевой реакция болельщиков, журналистов и многих специалистов. Мало кто сомневался, что именно Евгения со своим фантастическим — и никем пока не повторенным — сочетанием артистизма и чистых прыжков достойна высшей награды.

О гармоничном балансе физической мощи и волшебно легком исполнении элементов взахлеб писали западные СМИ, сетуя на несправедливое решение судей.

Примерно то же, но более простыми словами говорили обычные зрители и среди них — футбольный тренер Леонид Слуцкий, смотревший фигурное катание с журналистских позиций.

Что может потерять Россия

Ответ прост: восхитительную спортсменку топ-уровня, прирожденную чемпионку, которую знают и уважают во всем мире — для того же МОК она в российском спорте с его подмоченной репутацией — безусловный авторитет. Образец добросовестности и порядочности.

Впервые слухи о гипотетической смене гражданства Медведевой (якобы она недовольна своей изменившейся ролью в команде) поползли еще в начале весны. Федерация фигурного катания России их яростно отвергала, называя несоответствующими истине сплетнями и обвиняя журналистов в поиске дешевых сенсаций.

Однако спортивная действительность в нашей стране давно приучила к тому, что вот именно в подобных случаях дыма без огня не бывает практически никогда.

Теперь о будущих выступлениях фигуристки за иностранную сборную сообщило агентство «Весь спорт». Если верить сведениям, полученным, как утверждается, из «пяти источников, знакомых с ситуацией», новым пристанищем Медведевой станет Канада, куда она на постоянной основе переедет в июне ради работы с прославленным специалистом Брайаном Орсером, который сделал себе имя благодаря высоким результатам двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю и дважды чемпиона мира испанца Хавьера Фернандеса

Получение канадского паспорта является обязательным пунктом этой программы и, опять же по данным указанного выше агентства, будет призван избавить Медведеву от выматывающей физически и психологически конкуренции за место первого номера в сборной. У Канады, правда, есть чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире и бронзовый призер в индивидуальном первенстве Кейтлин Осмонд, на подходе и другие таланты.

Неизвестно, как воспримут пришельца из «вражеской» России они, ведь Евгения неизбежно займет чье-то законное место.

Якобы существует и «план В» — сборная Армении, в которой Медведева может стать даже больше, чем небожительницей. Теоретически такой вариант не исключен, ведь фигуристка наполовину армянка. Ее отцом является бизнесмен — выходец из этой страны Арман Бабасян. Кстати, именно под такой фамилией спортсменка выступала до прихода в группу Тутберидзе.

Из-за смены команды Медведевой придется выдержать двухлетний «карантин», что может пойти как в плюс (отдохнет), так и в минус — все-таки соперницы не дремлют, перманентно улучшают свои программы, а оставаться без серьезной практики для фигуристки — чревато гигантскими рисками, вплоть до повышенной травматичности по возвращении на лед.