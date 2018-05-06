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Бестемьянова о смене гражданства Медведевой: это невозможно
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Бестемьянова о смене гражданства Медведевой: это невозможно 

Газета.Ru 1 час назад
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева намерена получить армянское гражданство и выступать за ее сборную на международных соревнованиях.
"Не думаю, что это произойдет. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла", — цитирует Бестемьянову RT.
Она также отметила, что возможное сотрудничество 18-летней россиянки с известным тренером Брайаном Орсером принесет свои плоды.
"Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которых она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос", — сказала чемпионка Игр-1988.
Ранее сообщалось, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.
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