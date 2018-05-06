Бестемьянова о смене гражданства Медведевой: это невозможно

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева намерена получить армянское гражданство и выступать за ее сборную на международных соревнованиях.

"Не думаю, что это произойдет. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла", — цитирует Бестемьянову RT.

Она также отметила, что возможное сотрудничество 18-летней россиянки с известным тренером Брайаном Орсером принесет свои плоды.

"Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которых она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос", — сказала чемпионка Игр-1988.