Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой

"Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение.

Это все здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17 — 18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период", — сказал канадец.

Ранее сообщалось, что Трусова на тренировке исполнила сложнейший прыжок — лутц в четыре оборота.