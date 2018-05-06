Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой 

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, который будет работать с Евгенией Медведевой, прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков. Слова специалиста приводит Ice Network.
"Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение.
Это все здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17 — 18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период", — сказал канадец.
Ранее сообщалось, что Трусова на тренировке исполнила сложнейший прыжок — лутц в четыре оборота.