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Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой
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Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, который будет работать с Евгенией Медведевой, прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков. Слова специалиста приводит Ice Network.
"Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение.
Это все здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17 — 18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период", — сказал канадец.
Ранее сообщалось, что Трусова на тренировке исполнила сложнейший прыжок — лутц в четыре оборота.
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