Орсер: «Сможет ли Трусова выполнять четверные прыжки в 17-18 лет?»

”Эта фигуристка вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом. Ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение. Это здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17-18 лет? Главное, чтобы это не было чем-то кратковременным”, — сказал Орсер, чьи слова приводит Ice Network.