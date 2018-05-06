Орсер: «Сможет ли Трусова выполнять четверные прыжки в 17-18 лет?» 

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер оценил четверные прыжки в исполнении 13-летней россиянки Александры Трусовой.
”Эта фигуристка вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом. Ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение. Это здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17-18 лет? Главное, чтобы это не было чем-то кратковременным”, — сказал Орсер, чьи слова приводит Ice Network.
На чемпионате мира среди юниоров-2018 Трусова исполнила два четверных прыжка. Отметим, что ранее в СМИ появилась о возможном присоединении к команде Орсера российской фигуристки Евгении Медведевой, которая ранее прекратила работу в группе Этери Тутберидзе.