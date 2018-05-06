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Арутюнян сравнил Медведеву и Липницкую в вопросе смены тренера
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Арутюнян сравнил Медведеву и Липницкую в вопросе смены тренера 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян прокомментировал решение Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.
"На мой взгляд, придется туго обоим — и Орсеру, и Медведевой.
Но в данном случае шансов намного больше на реализацию задуманного, чем было у Юлии Липницкой, когда ее «ушли из группы», — цитирует тренера "РИА Новости".
Ранее известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, который будет работать с Евгенией Медведевой, прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков.
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