Арутюнян сравнил Медведеву и Липницкую в вопросе смены тренера 

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян прокомментировал решение Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.
"На мой взгляд, придется туго обоим — и Орсеру, и Медведевой.
Но в данном случае шансов намного больше на реализацию задуманного, чем было у Юлии Липницкой, когда ее «ушли из группы», — цитирует тренера "РИА Новости".
Ранее известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, который будет работать с Евгенией Медведевой, прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков.