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Наталья Бестемьянова: Решение Жени Медведевой нужно уважать — она знает, на что идёт
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Наталья Бестемьянова: Решение Жени Медведевой нужно уважать — она знает, на что идёт 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, что определяющим моментом в уходе от тренера Этери Тутберидзе стало для Евгении Медведевой второе место на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла россиянка Алина Загитова.
"Решение Жени нужно уважать в любом случае, так как она большая спортсменка и знает, на что идёт. Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую", — поделилась своим мнением с RT Бестемьянова.
После информации о прекращении совместной работы Медведевой и Тутберидзе появились слухи и о том, что россиянка может поменять спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении. Бестемьянова категорически отрицает подобную возможность.
"Не думаю, что это произойдёт. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла", — отметила олимпийская чемпионка.
Кроме того, называется имя возможного будущего наставника Медведевой. Им якобы может стать канадский специалист Брайан Орсер. Бестемьянова не видит ничего страшного в том, что россиянку будет тренировать наставник-иностранец.
"Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которые она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос", — добавила Бестемьянова.
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