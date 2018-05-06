Наталья Бестемьянова: Решение Жени Медведевой нужно уважать — она знает, на что идёт

"Решение Жени нужно уважать в любом случае, так как она большая спортсменка и знает, на что идёт. Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую", — поделилась своим мнением с RT Бестемьянова.

После информации о прекращении совместной работы Медведевой и Тутберидзе появились слухи и о том, что россиянка может поменять спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении. Бестемьянова категорически отрицает подобную возможность.

"Не думаю, что это произойдёт. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла", — отметила олимпийская чемпионка.

Кроме того, называется имя возможного будущего наставника Медведевой. Им якобы может стать канадский специалист Брайан Орсер . Бестемьянова не видит ничего страшного в том, что россиянку будет тренировать наставник-иностранец.

"Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которые она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос", — добавила Бестемьянова.