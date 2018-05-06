Елизавета Туктамышева: Орсер — очень хороший вариант для Медведевой

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РИА Новости. — Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер — очень хороший вариант, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный, — цитирует Туктамышеву

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Медведева прекратит сотрудничество с Этери Тутберидзе . Под ее руководством 18-летняя спортсменка стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а также выиграла две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.