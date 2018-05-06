Рафаэл Арутюнян: Медведева — прима, эта роль ей положена по статусу
— Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер — очень хороший вариант, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный, — цитирует Туктамышеву РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Медведева прекратит сотрудничество с Этери Тутберидзе. Под ее руководством 18-летняя спортсменка стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а также выиграла две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Среди спортсменов, которые тренируются у Брайана Орсера, находятся двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а победитель чемпионатов мира (дважды) и Европы (шесть раз) Хавьер Фернандес.