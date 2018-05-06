Ещё
Елизавета Туктамышева: «Программы на сезон мне уже поставили»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елизавета Туктамышева: «Программы на сезон мне уже поставили» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Чемпионка Европы и мира-2015 Елизавета Туктамышева сообщила, что уже подготовила программу на сезон-2018/19. В завершившемся сезоне фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России, после которого заявляла, что намерена продолжать карьеру.
— Программы мне уже поставили, есть и короткая, и произвольная. Планы на сезон у меня, как обычно — стабильно кататься и удивлять своими образами. Сейчас я в стадии улучшения созданных программ. Скоро поедем в город Тарту и будем там уже отшлифовывать до конца перед отдыхом. Надеюсь, что всем понравится новая программа. Буду работать над стабильностью, — цитирует «Р-Спорт» Туткамышеву.
Спорт-Экспресс: последние новости
В Армении не стали комментировать возможную смену спортивного гражданства Медведевой Мама Медведевой отказалась комментировать уход дочери от тренера Тутберидзе Тамара Москвина: "Надеюсь, Медведева не растеряет результаты после ухода от Тутберидзе"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд31
Медведеву обвинили в предательстве75
Сборная России разгромила Австрию47
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой142
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение